ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೆಟ್ಟಿರ ತಂಡವು ಕೊಲ್ಲಿರ ವಿರುದ್ಧ 3 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆರಿಸಿತು.</p>.<p>ಓಡಿಯಂಡ ತಂಡವು ಮಾಳೇಟಿರ (ಕುಕ್ಲೂರು) ವಿರುದ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಮೂವತ್ತೊಕ್ಲು) ತಂಡವು ಅಲ್ಮಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕಳಕಂಡ ತಂಡವು ಪುಗ್ಗೇರ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಂಗಡ ತಂಡವು ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಮಂಡೇಪಂಡ ತಂಡವು ಅಲ್ಲುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಚೆರುವಾಳಂಡ (ಪುಲ್ಲಿಮಕ್ಕಿ) ತಂಡವು ಜಮ್ಮಡ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ ತಂಡವು ಕಂಬೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ; ತಾತಂಡ (ಕುಕ್ಲೂರು) ತಂಡವು ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಪಾಸುರ ತಂಡವು ಮಣವಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 12 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಅಯ್ಯಮಾಡ ತಂಡವು ಕೇಳೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 31 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಚೆಯ್ಯಂಡ,ಮಲಚ್ಚಿರ ತಂಡಗಳು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಮೂವತ್ತೊಕ್ಲು) ತಂಡದ ದೀಪಕ್ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>