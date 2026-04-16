ಶತಕ ದಾಟಿದ ದಾಸಂಡ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ'ಯಲ್ಲಿ ದಾಸಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಟಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕೊದೇಂಗಡಕ್ಕೆ 103 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ದಿಟ್ಟವಾಗಿಯೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೊದೇಂಗಡ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಾಸಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ 25 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಚೋವಂಡ ಮತ್ತು ಮೊಣ್ಣಂಡ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪುಡ ಮತ್ತು ತೀತರಮಾಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪ್ಪುಡ ತಂಡ ತೀತರಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಮೊಣ್ಣಂಡ ತಂಡವು ಚೋವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಬಲ್ಲಚಂಡ ತಂಡವು ನಾಟೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಉಳಿದಂತೆ, ಪೊನ್ನಿಮಾಡ ತಂಡ ಚೆಂಬಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೋವೇರಿಯಂಡ ತಂಡ ಮುದ್ದೂರ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ(ಹರಿಹರ) ತಂಡ ಚೀಯಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು. ಚೀಕಂಡ ತಂಡವು ಪಾರುವಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅರಮಣಮಾಡ (ಬೇಗೂರು) ತಂಡ ಚೆರುವಾಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಬಳದಾಳು) ತಂಡ ಕಲ್ಲುಮಾಡಂಡ (ಚೇರಂಬಾಣೆ) ವಿರುದ್ಧ 49 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಬಡುಮಂಡ ತಂಡ ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ ವಿರುದ್ಧ 16 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ ತಂಡ ಮಲ್ಲಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಮುಂಡ್ಯೋಳoಡ ತಂಡವು ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಚಿರಿಯಪಂಡ ತಂಡವು ಬದಲೇರ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ನಂದೀರ ತಂಡ ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>