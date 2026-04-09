ಮೊದಲ ಶತಕ ದಾಖಲು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ ‘ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ‘ ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 2 ತಂಡಗಳ ರನ್ಗಳು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ, ನೋಡುಗರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಬಾಚೆಟ್ಟಿರ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಚಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಿತು. ಪೊನ್ನಚಂಡ ಕೇವಲ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬರಿ 141 ರನ್ಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊನ್ನಚಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು 108 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು. ಪೊನ್ನಚಂಡ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿಗಳುಳ್ಳ 113 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಶತಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ರಪಂಡ ಮತ್ತು ಬೊಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಬೊಟ್ಟಂಗಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 109 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬೊಟ್ಟಂಗಡ 61 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಕುಂಜಿರ ತಂಡವು ಅಪ್ಪಾರಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಬಾಚಿನಾಡಂಡ ತಂಡವು ಕುಟ್ಟಂಡ (ಕಾರ್ಮಾಡು) ವಿರುದ್ಧ , ಅಯ್ಯಕುಟ್ಟಿರ ತಂಡವು ಮಣ್ಣೀರ (ವೆಸ್ಟ್ ನೆಮ್ಮಲೆ) ವಿರುದ್ಧ, ಪಾಲಚಂಡ ತಂಡವು ನೆಲ್ಲಿರ ವಿರುದ್ಧ, 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ ತಂಡವು ಬೈರೇಟಿರ (ಕಾಟಕೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಚೆಕ್ಕೇರ ತಂಡವು ಬಲ್ಲಡಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಾಂಡ್ಯಂಡ ತಂಡವು ಕುಂಧೀರ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸರ್ಕಂಡ ತಂಡವು ಚೇನಂಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಬೋಳಕಾರಂಡ (ಕೊಣಂಜಗೇರಿ) ತಂಡವು ಬಾಳೆಕುಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ಧ 39 ರನ್ ಗಳಿಂದ; ಅಳಮೇಂಗಡ ತಂಡವು ಚೀಯಂಡಿರ ವಿರುದ್ಧ 50 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಆದೇಂಗಡ ತಂಡವು ಬೊಳ್ಳನಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ತಂಡವು ಮಲ್ಲಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 16 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-51-593528956</p>