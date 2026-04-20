ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ 90 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಲಭಿಸಿದರೆ, ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಮಾದೇಟಿರ ಮತ್ತು ಬೊಳ್ಳಚೆಟ್ಟಿರ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಚೆಟ್ಟಿರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ 136 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 90 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 71 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪುಡ 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 67 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಕಂಗಾoಡ ತಂಡ ಮಾದೆಯಂಡ (ಎಂ.ಬಾಡಗ) ವಿರುದ್ಧ, ಸಣ್ಣುವಂಡ ತಂಡವು ಬಡುಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಮಲ್ಲಜ್ಜೀರ ತಂಡವು ಚಾರಿಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ (ಬಾಳುಗೋಡು) ತಂಡವು ಮುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ ಬೆಳ್ಳೂರು) ತಂಡವು ಮುಂಡಚಾಡಿರ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮೂಕೊಂಡ ತಂಡ ಅಯ್ಯಲಾಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕರವಂಡ ತಂಡ ಅರಮಣಮಾಡ (ಬೇಗೂರು) ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಕೂತಂಡ ತಂಡ ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಜಲಗೇರಿ) ತಂಡವು ಬೋವ್ವೇರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡವು ತೀತಿರ (ಹುದಿಕೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ 42 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.