ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಮಾಳೇಟಿರ (ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು) ತಂಡಕ್ಕೆ 148 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಜಯ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಾಳೇಟಿರ 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 190 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಂದೇರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 42 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಂಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಂಗಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಡ 10 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆದದ್ದು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಂಗಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 72 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ತಂಬುಕುತ್ತೀರ ತಂಡ ಸಹ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಬುಕುತ್ತೀರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 111 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೇಂದoಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 62 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಬುಕುತ್ತೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ 49 ರನ್ ಗಳ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಚಿರಿಯಪಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಬಳದಾಳು) ತಂಡ ಚೀಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಸಿದ್ದಂಡ ತಂಡ ಬಲ್ಲಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ 37 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಬೊಳ್ಳೇರ ತಂಡ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ (ಪೂಕೊಳ) ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮಾಳೇಟಿರ (ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು) ತಂಡ ಮಲಚ್ಚೀರ ವಿರುದ್ಧ 25 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಚೆಕ್ಕೇರ ತಂಡ ಐಚೋಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>