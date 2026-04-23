ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಮೋಟನಾಳಿರ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚಮಾಡ ತಂಡಗಳು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮೋಟನಾಳಿರ 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 114 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ಚೌರೀರ ತಂಡವು 89 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 25 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಮೋಟನಾಳಿರಕ್ಕೆ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಮಚ್ಚಮಾಡ 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 100 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 43 ರನ್ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 57 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಮಚ್ಚಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಪಾಂಡ್ಯಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನಚಂಡ ತಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮಾದೆಯಂಡ (ಮಾದಾಪುರ) ತಂಡವು ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಬೇತ್ರಿ) ವಿರುದ್ಧ 31 ರನ್ ಗಳಿಂದ; ಗೀಜಿಗಂಡ ತಂಡ ಬೊಳ್ಳೆಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 35 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಕೋಳೇರ ತಂಡ ಚೇರಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮೂಕಳೇರ ತಂಡವು ಕೂತಂಡ ವಿರುದ್ಧ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಚೊಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡವು ಕೋಳುಮಾಡಂಡ (ಅರ್ವತ್ತೊಕ್ಲು) ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ ಬೆಳ್ಳೂರು) ತಂಡವು ಕಂಗಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>