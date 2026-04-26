ಪಂದ್ಯಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಂಡ ತಂಡವು ಚೊಟ್ಟಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂದ್ಯಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 62 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೊಟ್ಟಂಗಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಎಡವಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಬೊಟ್ಟಂಗಡ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಕೇರ ತಂಡಗಳು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದವು. ಬೊಟ್ಟಂಗಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 124 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ (ಬಾಳುಗೋಡು) ವಿರುದ್ಧ 62 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಚೆಕ್ಕೇರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 110 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಓಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 53 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಮಂಡುವಂಡ ತಂಡವು ಕಳಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ 16 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಮಲ್ಲಜ್ಜಿರ ತಂಡವು ಮಂಡೇಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಬೊಳಕಾರಂಡ (ಕೊಣಂಜಗೇರಿ) ತಂಡವು ಅಜ್ಜೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮೋಟನಾಳಿರ ತಂಡವು ಮಾಚಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 42 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ ತಂಡವು ಹಂಚೆಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 34 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>