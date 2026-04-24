ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಂತಹ ರೋಮಾಂಚನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೋಡಗರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಲಭಿಸಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಂಡ ಮತ್ತು ಕರಿನೆರವಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ ತಲಾ 87 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಕರಿನೆರವಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.<p>ಸಣ್ಣುವಂಡ ಮತ್ತು ಹಂಚೆಟ್ಟಿರ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಂಚೆಟ್ಟಿರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಸಣ್ಣುವಂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು.</p>.<p>ನಂದಿನೆರವಂಡ ತಂಡವು ಅಮ್ಮಾಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಅಳಮೇಂಗಡ ತಂಡ ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ,ತಂಬುಕುತ್ತಿರ ತಂಡವು ಚಿರಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ, 26 ರನ್ಗಳಿಂದ; ದಾಸಂಡ ಪೆಬ್ಬಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ ತಂಡವು ಮುಂಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮೂಕೊಂಡ ತಂಡವು ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಜಿಲಗೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ 26ರನ್ಗಳಿಂದ; ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡವು ಕರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 34 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಬಳದಾಳು) ತಂಡ ಸಿದ್ದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 26 ರನ್ಗಳಿಂದ; ನೆರವಂಡ ತಂಡ ಬೊಳ್ಳೆರ ವಿರುದ್ಧ 60 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>