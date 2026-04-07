ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: 4 ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಜಯ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿತು.</p>.<p>ಕೇತಿರ ತಂಡವು ಚಿಮ್ಮುಣಿರ (ಹರಿಹರ) ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಕತ್ತೀರ ತಂಡವು ಪೆಮ್ಮಣಮಾಡ (ಹರಿಹರ) ವಿರುದ್ಧ, ನಾಯಕಂಡ ತಂಡ ತೀತಿರ ವಿರುದ್ಧ, ಪೊನ್ನಿಮಾಡ ತಂಡವು ಕೊಂಗಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮೇದುರ ತಂಡ ಬಾಳೆಯಡ ವಿರುದ್ಧ, ಮಲ್ಲಂಗಡ ತಂಡವು ಅಚ್ಚಕಾಳೇರ ವಿರುದ್ಧ, ಬಾಚೀರ ತಂಡವು ಐಪುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಚೀಯಣಮಾಡ ತಂಡವು ಮಂಡೀರ (ಮಾದಾಪುರ) ವಿರುದ್ಧ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೇರಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಾಚಿಮಂಡ ತಂಡವು ಕಳ್ಳೇಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 109 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 53 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮಾಚಿಮಂಡ ಪುನಿತ್ ಪೂವಣ್ಣ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಅರಪಟ್ಟು) ತಂಡವು ಕಲಿಯಾಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, ಕೈಪಟ್ಟಿರ ತಂಡವು ಮರುವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಗೀಜಿಗಂಡ ತಂಡವು ದೇಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 17 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಚೆಂಬಂಡ ತಂಡವು ಮತ್ರಂಡ ವಿರುದ್ಧ 20 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಕುಪ್ಪಂಡ ತಂಡವು ಬಲ್ಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ, ಕಲಿಯಂಡ ತಂಡ ಕಾಂಚೇರಿರ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-51-1110134634</p>