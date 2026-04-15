ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ: ಕನ್ನಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕನ್ನಂಡ ತಂಡವು 6-0ಯಿಂದ ಬಲ್ಟಿಕಾಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಂಡ ತಂಡದ ನಾಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಪ್ಪ ತಲಾ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಬೋಪಣ್ಣ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಂಡ 6-0ಯಿಂದ ಮಾಣಿರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮಾರ್ಚಂಡ ತಂಡದ ಪಳಂಗಪ್ಪ ಮೂರು, ನಾಚಪ್ಪ ಎರಡು, ನಂಜಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಸೋಮೆಯಂಡ 5-0ಯಿಂದ ಗಾಡಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಂಗೆಟೀರ 5-0ಯಿಂದ ಬಡ್ಡೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ 2-1ರಿಂದ ಕನ್ನಿಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಲ್ಲೇಟೀರ 3–0ಯಿಂದ ಮುಂಡೋಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚಂಗುಲಂಡ 3–0ಯಿಂದ ಆಪಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಳಂಗಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಪಾಲಂದೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ 2-1ರಿಂದ ಅಲ್ಲಾರಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕರ್ತಚೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೈಂದಪಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕೇತಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಣವಟ್ಟೀರ 4–0ಯಿಂದ ಅಜ್ಜಮಾಡ ವಿರುದ್ದ; ಕೇಲೇಟಿರ 1–0ಯಿಂದ ಬೇಪಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬಿದ್ದಾಟಂಡ 4–3ರಿಂದ ಚಪ್ಪಂಡ ವಿರುದ್ದ; ಮಲ್ಲಾಜಿರ 2–0ಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಜಿಲಗೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಪಾಡೆಯಂಡ 3–2ರಿಂದ ಬಾದುಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ 4-0ಯಿಂದ ಬಾಳೇಕುಟ್ಠಿರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>