ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಆರಂಭ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕ್ರೀಡಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನಿಸಿದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಗ್ಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಹಸಿರನ್ನೇ ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿ್ಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ಗೆ ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡಂಡ ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 383 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಅಣಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೊನ್ನಾಡ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರುಗು ತಂದಿತು. ಕೊಡವ ಧಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆಗಳೂ ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು. ನಂತರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ’ಕೊಡವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ‘ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿ.ಬಾಡಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆಗೆ ಈ ಹಾಕಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೊಡಗಿನ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದು. ಎಷ್ಡೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಮಾಚಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೊಡಗು ಕ್ರೀಡಾ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಬೇಕು ಹಾಗೂಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಟ್ಟಿದಾರ ಬಿ.ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ಚೇನಂಡ ಹಾಕಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಬಣಿ ಕರಂಬಯ್ಯ, ಕರ್ನಲ್ ವಿನಯ್, ಒಲಂಪಿಯನ್ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಪೂಣಚ್ಚ, ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಚೇನಂಡ ಚೀಯಣ್ಣ, ಬಲ್ಲಚಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ, ಮಾಲೇಟಿರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಜ್ಜೆಟ್ಟಿರ ವಿಕ್ರಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಚೋಕಿರ ಅನಿತಾ ದೇವಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಟೀಂ ಯುಎಇ, ತಾಮನೆ ಇಲೆವನ್ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಂಇಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-1287184132</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>