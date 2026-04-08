ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಡಿಕೇರಿ: ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಅರಣ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಚೇನಂಡ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧು ಮಾದಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100x4 ರಿಲೇ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕೊಡವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ: ಈ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಂದಿಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹2.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಜಿತ್ ಪೂಣಚ್ಚ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇಧ ಇಲ್ಲದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಕಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹಾಕಿಪಟುಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ನಾಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೋಲಿಗೊಂದು ಗಿಡ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,800 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 500 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೆಪ್ಪು ದೇವಯ್ಯ, ಗಿರೀಶ್ ಪೂಣಚ್ಚ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>