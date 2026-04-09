ಅಲ್ಲಾರಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಅಲ್ಲಾರಂಡ ತಂಡವು ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 6–0ಯಿಂದ ಬಲ್ಲನಮಾಡ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಕನ್ನಿಗಂಡ ತಂಡವು ಬೊಳ್ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-0ಯಿಂದ; ಮುಂಡೋಟಿರ ತಂಡ ಮೋಟನಾಳಿರ ವಿರುದ್ಧ 4-1ರಿಂದ; ಬೇಪಡಿಯಂಡ ತಂಡವು ಕೇಕಡ ವಿರುದ್ಧ 5-0ಯಿಂದ; ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ ತಂಡವು ಕಾವಡಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-0ಯಿಂದ; ಚೆರಿಯಪಂಡ ತಂಡವು ಮಾಳೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4-3 ಯಿಂದ; ಚಪ್ಪಂಡ ತಂಡವು ಕಟ್ಟೇರ ವಿರುದ್ಧ 5–4ರಿಂದ; ಕಾಳಿಮಾಡ ತಂಡ ಚೇರಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಬಾದುಮಂಡ ತಂಡವು ಚಂಗೇಟರ ವಿರುದ್ಧ 5-0ಯಿಂದ; ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5-0ಯಿಂದ; ಅಲ್ಲಪಂಡ ತಂಡವು ಚೆಟ್ರುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 3-0ಯಿಂದ; ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ತಂಡವು ಮದ್ರಿರ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಯಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಡವು ಕೋಲುಮಾದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-4ಯಿಂದ; ಮಣವಟ್ಟೀರ ತಂಡವು ಕೀತಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-0ಯಿಂದ; ಕಾಂಡೇರ ತಂಡವು ಕೊಟ್ಟುಕತ್ತೀರ ವಿರುದ್ಧ 5–0ಯಿಂದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ