ಒಂದಿನಿತೂ ಬೇಸರ ಪಡಿಸದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಂದಿನಿತೂ ಬೇಸರ ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಹ್ನ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಊಟದ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ಮನದಣಿಯೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಟಿತ್ತು. ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯೂ ಕೊಂಚ ಬಿರುಸಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂದೂಳು ಏಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಟಗಾರರು ದಣಿವರಿಯಾದ ಆಡಿ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು. ಆದರೆ, ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಪರ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಲಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಪರ ವಚನ್ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಪರ ರೋಷನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಶಃ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಆಟಗಾರರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದರು. ಅವನೀಶ್ ಮಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶುಭನ್ ಚಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಆಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದಂಡ ತಂಡವು ಪಳಂಗಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1–0 ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಪರದಂಡ ಪರ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ ಕಂಬೀರಂಡಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ₹ 1.10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಅವನೀಶ್ ಮಂದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ವಚನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಏಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಹೀಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-211438581</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>