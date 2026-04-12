ಮಿಂಚಿದ ಅಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಂಡ, ನೇರ್ಪಂಡ, ಮಲ್ಲಮಾಡ ತಂಡಗಳು ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬಾಚಮಂಡ ಮತ್ತು ಮುದ್ಧಿಯಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಚಮಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಚಮಂಡ ರಾಜ ಪೂವಣ್ಣ, ಮಗ ಬಾಚಮಂಡ ಲವಚಿಣ್ಣಪ್ಪ, ಮಗ ಬಾಚಮಂಡ ಭರತ್, ಮೊಮ್ಮೊಕ್ಕಳಾದ ಬಾಚಮಂಡ ತನಿಲ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಾಚಮಂಡ ನೆಹಾಲ್ ನೀಲಮ್ಮ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ತನೈಅಕ್ಕಮ್ಮ ಆಟವಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಅಲ್ತಂಡ ತಂಡವು ಸಿದ್ದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7-1 ರಿಂದ; ನೇರ್ಪಂಡ ಕೋಲತಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4- 0ಯಿಂದ; ಮಲ್ಲಮಾಡ, ಕುಟ್ಟಂಡ (ಕಾರ್ಮಾಡ್ ) ವಿರುದ್ಧ 4-0; ಬಾಚಮಂಡ ತಂಡವು ಮುದ್ಧಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4- 0ಯಿಂದ; ನಂಬಿಯಪಂಡ ತಂಡವು ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0ಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿರ ತಂಡವು ಬೊಳಿಯಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0ಯಿಂದ ಜಯಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬಾಚಿನದಂಡ ತಂಡವು ಚಾರಿಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2–1ರಿಂದ; ನಾಟೋಳಂಡ ತಂಡವು ತಿರೋಟಿರ ವಿರುದ್ದ 3-1ರಿಂದ; ಹಾಗೂ ಪಾಲಚಂಡ ತಂಡವು ಮಚ್ಚಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0ಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಂಡ ತಂಡವು ಬೊಪ್ಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3- 2ರಿಂದ; ಕಾಯಪಂಡ ತಂಡವು ನುಚ್ಚುಮಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3- 2ರಿಂದ;ಕೋಣಿಯಂಡ ತಂಡವು ಚೋವಂಡ ವಿರುದ್ದ 3-2 ರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಪಾಲೆಂಗಡ ತಂಡವು ಕುಪ್ಪಣ್ಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 1–0ಯಿಂದ; ಕಡೆಮಾಡ ತಂಡವು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿರ ವಿರುದ್ಧ 2–1ರಿಂದ; ಮಚ್ಚುರ ತಂಡವು ಕಾಟುಮಣಿಯಿಂದ ವಿರುದ್ಧ4–0ಯಿಂದ; ಮಲ್ಲಂಗಡ ತಂಡವು ಪಾಲೆಯಂಡ(ಹಮ್ಮಿಯಾಲ) ವಿರುದ್ಧ 5–0ಯಿಂದ; ಕೊಡೆಂಗಡ ತಂಡವು ಚೋಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3–0ಯಿಂದ; ಮಾಣಿರ ತಂಡವು ,ಬೊಳಿಯಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 1–0ಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಕುಂಡ್ರಂಡ, ಚೇರಂಡ, ಪಂದ್ಯಂಡ, ಕಾರೇರ, ಚೊಟ್ಟೇರ, ವಾಕ್ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>