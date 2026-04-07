ಹಾಕಿ: ಕೊಕ್ಕಂಡ ತಂಡ ಶುಭಾರಂಭ

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೊಕ್ಕಂಡ, ಪುತ್ತರೀರ, ಚೊಟ್ಟೆಯನಮಾಡ, ಬಡುವಮಂಡ ತಂಡಗಳು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು.</p>.<p>ಕೊಕ್ಕಂಡ ತಂಡವು ಮಾದಂಡ ವಿರುದ್ದ 4 -0ರಿಂದ; ಚೊಟ್ಟೆಯನಮಾಡ 3-0 ರಿಂದ ತಾತಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬಡುವಮಂಡ 7–1ರಿಂದ ಬಡುವಂಡ ಎದುರು; ಪಾಲಚಂಡ 4-0ರಿಂದ ಪೂಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚಂದುರ 2-1ರಿಂದ ಮೂಕಳೇರ ಎದುರು; ಬಲ್ಲಚಂಡ 4-1ರಿಂದ ಚಂದಪಂಡ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮರುವಂಡ 3-2ರಿಂದ ಅಯ್ಯಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅಲ್ಲುಮಾಡ 1–0ರಿಂದ ಹಂಚಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಬಾರಿಯಂಡ 6–0ರಿಂದ ಬಲಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಾಚಂಗಡ 3–0ರಿಂದ ಕುಟ್ಟೆಟ್ಟಿರ ಎದುರು; ಅಚ್ಚಪಂಡ 4–1ರಿಂದ ಕೂಪದಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಅಳಮೆಂಗಡ 6–0ರಿಂದ ಚೆಟ್ಟಂಗಡ ತಂಡವನ್ನು; ಮಾಚಮಂಡ ತಂಡವು ಮಾಲೇಟಿರ (ಕುಕ್ಲೂರ್) ವಿರುದ್ಧ 3-0ರಿಂದ, ಮಾಣಿಪಂಡ ತಂಡವು ಬೊದ್ದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7-0ರಿಂದ; ಅಮ್ಮಾಟಂಡ ತಂಡವು ಕೊರವಂಡ ವಿರುದ್ದ 1-0 ರಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಪುತ್ತರೀರ ತಂಡವು ಮೊಣ್ಣಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 5–4ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-51-1491336191</p>