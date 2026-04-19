ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 6–0 ರಿಂದ ಮೈಂದಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಕೋದಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.ಆತಿಥೇಯ ಚೇನಂಡ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಕಲಿಯಾಟಂಡ ತಂಡದ ಎದುರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೊವೇರಿಯಂಡ 4–3ರಿಂದ ಮಾರ್ಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಯಪಂಡ 6–5ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುರುವಂಡ 4–3ರಿಂದ ಚೋಯಮಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಮಚ್ಚಂಡ 3–1ರಿಂದ ಮಂಡೇಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಾತಂಡ 4–0ರಿಂದ ಮಂಡೀರ (ಮೂವತೋಕ್ಲು) ವಿರುದ್ಧ; ಪುಲ್ಲಂಗಡ 1–0ರಿಂದ ಅರೆಯಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಳ್ಳಚಂಡ 4–1 ರಿಂದ ಮೂಕಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕಳಮಾಡ 4–1ರಿಂದ ಕಾಳೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ 4–0ರಿಂದ ಮಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಂಡಂಡ 2–0ರಿಂದ ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಚಿಯಂಡ 2–1ರಿಂದ ಬಿದ್ದಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಳಂಗಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಕೊಂಗೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕರ್ತಮಾಡ (ಬಿರುನಾಣಿ) 2–1ರಿಂದ ಅಳಮೇಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಪ್ಪಂಡ (ಕೈಕೇರಿ) 2–0 ರಿಂದ ಪಾಲಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪೆಮ್ಮಂಡ 3–0ರಿಂದ ಅಲ್ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಲಿಯಂಡ 4–0 ರಿಂದ ಪುಟ್ಟಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ;ಬಲ್ಲಚಂಡ 2–1 ರಿಂದ ಮೇಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಬೀರಂಡ 2–1ರಿಂದ ಕೇಲೆಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೌರೀರ (ಹೊದ್ದೂರು) 3–0ಯಿಂದ ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಲ್ಲೀರ 3–0ಯಿಂದ ಕಳ್ಳೇಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.