ಮೇಕೇರಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಮೇಕೇರಿರ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ, ಪರದಂಡ ತಂಡದವರು ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೇರಿರ 5-0ಯಿಂದ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 5-0ಯಿಂದ ಚೇನಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪರದಂಡ ತಂಡವು ಐಚೆಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 5–4ರಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಟ್ಟಿರ ಮತ್ತು ಮೇರಿಯಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 2-2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವು. ಬಳಿಕ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ 2-1ರಿಂದ ಮೇರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಚ್ಚಾರಂಡ 3-2ರಿಂದ ಬೊಳ್ಳೆಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಪಳಂಗಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಕಾಂಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಪೆಮ್ಮಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮುರುವಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಚೇಂದೀರ 2-1ರಿಂದ ಕೊಂಗಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಸಣ್ಣುವಂಡ 3-1 ರಿಂದ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಮಂಡೆಪಂಡ 4- 0ರಿಂದ ಪಟ್ಟಚೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-51-561749742