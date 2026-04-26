ಪಾಡೆಯಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡೆಯಂಡ 8-7 ರಿಂದ ಚೇಂದಂಡ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಕಂಬೀರಂಡ ತಂಡವು 5-3 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಂಡ (ಕೈಕೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಇಟ್ಟಿರ 4-2 ರಿಂದ ಮಚ್ಚಾರಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪರದಂಡ 3-0 ರಿಂದ ಮೇಕೇರಿರ ವಿರುದ್ಧ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.

ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ 4-0 ರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಅರಮನೆಮಾಡ 1-0 ರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ( ಹರಿಹರ ) ವಿರುದ್ಧ; ಕೋಳೆರ 2-1 ರಿಂದ ಸೋಮಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಂಡೆಪಂಡ 4-2 ರಿಂದ ಚೇಂದೀರ ವಿರುದ್ಧ, ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 5-0 ಯಿಂದ ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪುಲ್ಲಂಗಡ 1–0ಯಿಂದ ಕೂತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ