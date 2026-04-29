ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬೀರಂಡ, ಚೆಪ್ಪುಡಿರ, ಮೂಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಪರದಂಡ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕಂಬೀರಂಡ 2 -1ರಿಂದ ಅರಮಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 2-0ಯಿಂದ ಕೋಳೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕೊಂಡ 5-1ರಿಂದ ಇಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಪರದಂಡ 4-2ರಿಂದ ಮಂಡೆಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಪಳಂಗಂಡ ಮತ್ತು ಪೆಮ್ಮಂಡ ನಡುವೆ, 10.30ಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೆಟಿರ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ ನಡುವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಮತ್ತು ಕಂಬಿರಂಡ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ 1.30ಕ್ಕೆ ಮುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಪರದಂಡ ನಡುವೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-51-706976083</p>