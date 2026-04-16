ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ದಾಸಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಮ್ಮಂಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಪಿ.ಎ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲ 17 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 76 ವರ್ಷದ ಬಾಚಮಂಡ ರಾಜ ಬಾಚಮಂಡ ಮತ್ತು ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಚಮಂಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಲಿಯಂಡ ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಚಮಂಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಳ್ಳಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಅದಿತ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷದ ಅದ್ವಿಕ್ ಭೀಮಯ್ಯ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿನ ಮ್ಯಾಚ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪಡೇರಂಡ ಮತ್ತು ಮೇದುರ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 4-3 ರಿಂದ ಅಪ್ಪಡೇರಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ಮತ್ತು ಚೆಯ್ಯಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ 4-2 ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಜಿತ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ತ್ರಿವಳಿ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಳ್ಳಿಮಾಡ ತಂಡವು 6-0 ರಿಂದ ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೋಟೇರ 5-0ಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಬಳದಾಳು) ವಿರುದ್ಧ; ಪೆಮ್ಮಂಡ 5-1ರಿಂದ ದಾಸಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಗಂಡ 3-1ರಿಂದ ಮೊಳ್ಳೇರ ವಿರುದ್ಧ; ಅಲ್ಲಪಂಡ 2-1 ರಿಂದ ತೀತಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಳೆಂಗಡ 2-1ರಿಂದ ವಾಟೇರಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇವಡ 4–2ರಿಂದ ಕಲ್ಲುಮಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೌರೀರ (ಹೊದವಾಡ) 3-2 ರಿಂದ ಅಜ್ಜಿನಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಐತಿಚಂಡ 3-1ರಿಂದ ಪುಗ್ಗೇರ ವಿರುದ್ದ; ಮಾದೆಯಂಡ 2-1ರಿಂದ ಮಂಡೀರ(ನೆಲಜಿ) ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ನಾಪಂಡ 4-0 ರಿಂದ ಮಚ್ಚುರ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ 4-0ರಿಂದ ಬಾಚಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇಂದಿರ 2-0ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಲ್ಲಂಡ 2-0ರಿಂದ ಚೆನ್ನಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಂಡೀರ (ಮೂವತೋಕ್ಲು) 2-0ರಿಂದ ಬಾಚಳ್ಳೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೌರೀರ (ಹೊದ್ದೂರು) 3-0 ರಿಂದ ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ (ನಾಂಗಾಲ) ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕಳಮಾಡ 3-0 ರಿಂದ ಪೋರಂಗಡ ವಿರುದ್ದ; ಮತ್ರಂಡ 2-0 ರಿಂದ ಕಾಂಡೇರ ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಗಾಂಡ 2-0ರಿಂದ ಜಮ್ಮಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>