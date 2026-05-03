<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡವು 3–1ರಿಂದ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು. 4ನೇ ಬಾರಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸೆಣಸಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಎಡವಿತು. ಪಂದ್ಯದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 2 ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p>.<p>ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಪರ ರೋಷನ್ ಲೋಕೇಶ್, ಅವನೀಶ್ ಮಂದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶುಭಂ ಚೆಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಪರ ವಚನ್ ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ತಂಡ ಕುಲ್ಲೇಟಿರಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಪರದಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 27ನೇ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟೀರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಭರವಸೆ: ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ, ‘ಟೂರ್ನಿಯು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಕೊಡವ ಸಮುದಾಯವು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟು, ಚಳವಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ನೆರವು ಕೊಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-921390772</p>