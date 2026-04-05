ನನಸಾಗದ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಉದಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡರೆ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ, ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೈದಾನ ಸಿಗದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪಾಡು ಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ, ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕೊಡವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಗೌಡ ಕಪ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಪ್, ಹಿಂದೂ ಕಪ್, ಐರಿ ಕಪ್, ಅರಮನೆ ಪಾಲೆ ಕಪ್,… ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕುನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಾಪೋಕ್ಲು ಬಳಿಯ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ತೊಡಕು ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮೂರ್ನಾಡಿನ ಬಾಚೆಟ್ಟಿರ ಲಾಲು ಮುದ್ದಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಲವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗದವರು ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-528474527</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>