ಕೊಡವ ಹಾಕಿ: ಪಳಂಗಂಡ, ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಪಳಂಗಂಡ, ಪೆಮ್ಮಂಡ, ಕುಲ್ಲೆಟಿರ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ ತಂಡಗಳು ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟವು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಂಗಂಡ 3–0ಯಿಂದ ಪಾಡೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಪೆಮ್ಮಂಡ 4-3 ರಿಂದ ಪುಲ್ಲಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 6–2ರಿಂದ ಸಣ್ಣವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ 4–0ಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.

ಪೆಮ್ಮಂಡ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯದಲ್ಲಿ 1–1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು. ನಂತರ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಮ್ಮಂಡ 4–3ರಿಂದ ಪುಲ್ಲಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-43-1467318515