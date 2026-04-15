ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್ ಗೆಲುವು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ನೋಡುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಿನ್ನಂಡ ಮತ್ತು ಚೌರಿರ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳೂ ತಲಾ 50 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್'ನಲ್ಲಿ ಚೌರಿರ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಿಣ್ಣಂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 18 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಚೌರಿರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಳಮಾಡ (ಪೂಕಳ) ತಂಡವು ಪಳಂಗಂಡ ತಂಡ ನೀಡಿದ 60 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 3.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ತಲುಪಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಪಡೆದ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ (ಪೂಕಳ) ತಂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಬೇತ್ರಿ) ತಂಡವು ತೆನ್ನಿರ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತೆನ್ನಿರ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 54 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 4.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಮೂಕಳೇರ ಕೇವಲ 6 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 105 ರನ್ಗಳಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಅರೆಯಡ 75 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30 ರನ್ಗಳ ಗೆಲವು ಮೂಕಳೇರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಲಿಯಿತು. ಮುಂಡಚಾಡಿರ ತಂಡವು ಅಜ್ಜಮಕ್ಕಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಉಡುವೆರ ತಂಡವು ಮೇಪಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮಂಡೇಪಂಡ ತಂಡವು ಪಾಸುರ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ ತಂಡವು ಬಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಕಂಗಂಡ ತಂಡ ಚೆನಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಕಾನತಂಡ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಪುಲಿಕೋಟ್) ವಿರುದ್ಧ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಮಂಡುವಂಡ ತಂಡವು ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಅರಪಟ್ಟು) ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಸಿದ್ದಂಡ ತಂಡವು ಪೊರುಕೊಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಬಾರಿಯಂಡ ಮತ್ತು ಕಳಕಂಡ ತಂಡಗಳು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>