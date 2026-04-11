ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂತು. ಒಟ್ಟು 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದವು.</p>.<p>ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದ ಮುದ್ದಂಡ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿಯಂಡ ಹಾಗೂ ತೇಲಪಂಡ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಂದಿನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುದ್ದಂಡ ಬಟ್ಟಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5 -4 ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಗೂ ತೇಲಪಂಡ ತಂಡವು ನಂದಿನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-1ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟವು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಕೇಚೆಟ್ಟೀರ ಮತ್ತು ಮಾಪನಮಾಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ತೀತರಮಾಡ ತಂಡವು ಬಯವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4–3ರಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನೋಲತಂಡ ತಂಡವು ಬೊಳಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-0ಯಿಂದ, ಪೊರಂಗಡ ತಂಡವು ಮಾದೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 4-0ಯಿಂದ, ನಂದೇಟಿರ ತಂಡವು ಪಟ್ರಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-0ಯಿಂದ; ಮೇದುರ ತಂಡವು ಕಲ್ಲೇಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0ಯಿಂದ, ಮಚ್ಚಂಡ ತಂಡವು ಚಾವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಯಿಂದ, ವಾಂಚೀರ ತಂಡವು ಮೊರ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0ಯಿಂದ, ಅಪ್ಪಾರಂಡ ತಂಡವು ತಾಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-1ಯಿಂದ, ಉದಿಯಂಡ ತಂಡವು ಬೊಳ್ಳಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 3- 0 ಯಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಪಳಂಗಿಯಂಡ ತಂಡವು ಬೈರೇಟಿರ ವಿರುದ್ದ 4-1ರಿಂದ, ಮೇದುರ ತಂಡವು ಕಲ್ಲೇಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ1-0ಯಿಂದ, ಕಲ್ಲೇಂಗಡ ತಂಡವು ಚೊಟ್ಟಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 2-1ರಿಂದ, ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ ತಂಡವು ದೇಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ರಿಂದ, ಮಾದೆಯಂಡ ತಂಡವು ಚೇಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ರಿಂದ, ಪುಲ್ಲಂಗಡ ತಂಡವು ಚೆರುಮಂದಂಡ ವಿರುದ್ದ 2-0ರಿಂದ, ಪಾಲೇಕಂಡ ತಂಡವು ಪರವಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>