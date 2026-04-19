ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ: ಕೊಡಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಶೋಟಕಾನ್ ಕರಾಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ತನ ಫಾತಿಮ 2 ಚಿನ್ನ, ರಿಷಿಕ್ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು, ಮಹಿತ್ ಸೋಮಯ್ಯ 2 ಕಂಚು, ಅಯ್ಯಣ್ಣ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು, ಮೊಬಿನ್,1 ಕಂಚು, ತಾನ್ಯಾ ಕಾವೇರಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸ್ವಾಗತ್ ಪಿ. ಎಚ್ 2 ಚಿನ್ನ, ಅಕರ್ಷ್ ಬಿ.ಎಸ್. 1 ಚಿನ್ನ, ಗೌರವ್ ಪಿ. ಎಸ್ 1 ಕಂಚು, ಹುದಿಕೇರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ತ್ರಿಶಾನ್ 2 ಚಿನ್ನ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಸಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಹರಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1ಕಂಚು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಲಯನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕೃಶ್ ವಿಕ್ ಎ.ಎಸ್ 1 ಚಿನ್ನ, 1ಬೆಳ್ಳಿ, ಇಶಾನ್ ಐ.ಎಸ್ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, ಹೃದಯ್, 2 ಕಂಚು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕಾಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಧೃವಿಕ್ 1 ಬೆಳ್ಳಿ, 1ಕಂಚು, ಡೆಲ್ಸಿಣಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತುದಾರ ಬಿ. ಎಸ್. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>