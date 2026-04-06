ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರನ್ನೇ ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ಚೇನಂಡ ಕಪ್' ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡಂಡ ಕೆ.ಬೋಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 383 ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿವೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಿರಿಸು ಧರಿಸಿದ ಕೊಡವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಯಂಡ 7–0 ಅಂತರದಿಂದ ಚೋಳಪಂಡ ತಂಡವನ್ನು, ಚೆರಿಯಂಡ 5–0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಾಸುರ ತಂಡವನ್ನು, ಮಳವಂಡ 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಪೂದ್ರಿಮಾಡ ತಂಡವನ್ನು, ಬೊಳಿಯಾಡಿರ 4–0 ಅಂತರದಿಂದ ಉದ್ದಪಂಡ ತಂಡವನ್ನು, ಕಾಲೆಂಗಡ 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಟ್ಟಮಾಡ ತಂಡವನ್ನು, ಅಪ್ಪಚೆಟ್ಟೋಳಂಡ 1–0 ಅಂತರದಿಂದ ಗುಮ್ಮಟಿರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದವು.

ಕಂಗಿರ 3–2 ಅಂತರದಿಂದ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟಿರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ