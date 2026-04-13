ಕೊಚ್ಚೆರ, ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 24ನೇ ವರ್ಷದ 'ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ' ಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆರ ತಂಡ ಕೈಪಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 2 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡವು (ಬಾಳುಗೋಡು) ಕರವಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 5 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಪಡೆದರೆ, ಬೊಳ್ಳಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡವು ಕೊಕ್ಕೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದವು.</p>.<p>ಆಟ್ರಂಗಡ ತಂಡವು ಕೊಳುವಂಡ ವಿರುದ್ಧ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಕೊಳುವಂಡ ನೀಡಿದ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಆಟ್ರಂಗಡ ತಂಡವು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೋಟನಾಳಿರ ಮತ್ತು ಗಾಂಡಂಗಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟನಾಳಿರ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿತು. 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗಳಿಸಿದ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 109 ರನ್ಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಟನಾಳಿರ 62 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಮುಂಡoಡ ತಂಡವು ಬೊಳಂದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 14 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಮಂದತಂಡ ತಂಡವು ಪಡೆಯೆಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮಾದೆಯಂಡ (ಎಂ.ಬಾಡಗ)ತಂಡವು ಕಲ್ಲೇಂಗಡ (ಬೇಳೂರು) ವಿರುದ್ಧ 17ರನ್ಗಳಿಂದ; ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟಿರ ತಂಡವು ಚೆನ್ನಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ; ಮೂಕೊಂಡ ತಂಡವು ಮೇದುರ ವಿರುದ್ಧ 42 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಬಾಚಿರ ತಂಡವು ಪುಟ್ಟಿಚoಡ (ಬೊಳ್ಳರಿಮಾಡ) ವಿರುದ್ಧ 13 ರನ್ಗಳಿಂದ; ಕೈಬಿಲಿರ ತಂಡವು ಕುಟ್ಟಂಡ (ಅಮ್ಮತ್ತಿ) ವಿರುದ್ಧ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>