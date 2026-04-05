ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಹಲವು ತಂಡಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಬೇತ್ರಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರನ್ ಗಳ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಿತು.

ಅಳ್ಮಚಂಡ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಬರೋಬರಿ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಚಮ್ಮಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಚಮ್ಮಟ್ಟಿರ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಉಳಿದಂತೆ, ಪೆರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ದ ಕಲ್ಲೇಂಗಡ, ಪೂಲಂಡ ವಿರುದ್ದ ಕಾಳಿಮಾಡ, ನಂದೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದಂಡ, ಮಳವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ತೆನ್ನಿರ, ನಂಬಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಚಿಮಂಡ , ಕೀಕನಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡುವಂಡ, ಚಪ್ಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಚರಿಮಂಡ, ಪೋರಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ ನಾಪಂಡ, ಸಾದೇರ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲಡಿಚಂಡ, ಐಮುಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಬಲ್ಲಿಮಾಡ, ತಾತಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಐಚಂಡ (ದೇವಣಗೇರಿ), ಮಲ್ಲಂಡ (ಬೇಗೂರು) ವಿರುದ್ಧ ಚೇರಂಡ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ