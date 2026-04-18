ಕೊಡವ ಹಾಕಿ: ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ, ಕೋಳೇರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಮತ್ತು ಕೋಳೇರ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ 5–0ಯಿಂದ ಕೊಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕೋಳೇರ 5-0ಯಿಂದ ಒಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮೂಕಚಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಚೇರಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಂದ್ಯಂಡ 2-1ರಿಂದ ಆದೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಮ್ಮಂಡ 2-0 ಯಿಂದ ಪಾಲೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಸಣ್ಣುವಂಡ 4-1ಯಿಂದ ಮಲ್ಲೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಂದೀರ 2-0ಯಿಂದ ನಾಪನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅಂಜಪರವಂಡ 4-0ಯಿಂದ ನಂಬಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಶಾಂತೆಯಂಡ 2-1ರಿಂದಕೊಂಡೀರ ವಿರುದ್ಧ, ಪಾಡೆಯಂಡ 3-1ರಿಂದ ಮತ್ರಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಕೈಬುಲಿರ 1-0ರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಬೇತ್ರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಕಡೇಮಾಡ 1-0ಯಿಂದ ಕಾಳಿಮಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇಂದಂಡ 4-0ಯಿಂದ, ಬೊಟ್ಟಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕಡಗದಾಳು) 1-0ಯಿಂದ ಮಾಳೇಟಿರ (ಕೆದಮಳ್ಳೂರ್) ವಿರುದ್ಧ; ಪಟ್ಟಚೆರುವಾಳಂಡ 2-1ಯಿಂದ ಮೂಡೇರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಕೇರಿರ 1-0 ಯಿಂದ ಅಮ್ಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ(ಬೋಂದ) 3-1ಯಿಂದ ನಾಟೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಬೇಯಂಡ 2–0ಯಿಂದ ಕೋದೆಂಗಡ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ) 4–0ಯಿಂದ ಪುಲ್ಲೆರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಚಂಡ, ಕಾರೇರ, ಬೊಳ್ಳೇಪಂಡ ತಂಡಗಳು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬೊಳ್ಳಚಂಡ 5-4ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾರೇರ 3-2ರಿಂದ ಬಾಚಿನಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಳ್ಳೇಪಂಡ 3-1ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟೇರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>87 ವರ್ಷದ ನಾಪನೆರವಂಡ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ನಾಪನೆರವಂಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>