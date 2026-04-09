ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೆಳೆದ ಹಾಕಿ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೇರಿಸಿದವು.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಪ್ಪಂಡ – ಕಟ್ಟೇರ, ಚೆರಿಯಪಂಡ– ಮಾಳೆಯಂಡ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ– ಕೋಲು ಮಾದಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸೆಣಸಾಟ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೆರಿಯಪಂಡ ತಂಡವು ಮಾಳೆಯಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 4-3 ಅಂತರದಿಂದ; ಚಪ್ಪಂಡ ತಂಡವು ಕಟ್ಟೇರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 5-4 ಅಂತರದಿಂದ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ತಂಡವು ಕೋಲು ಮಾದಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-4 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಚೀಯಂಡೀರ ಮತ್ತು ಕೇತಿರ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತಿರ ತಂಡವು ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 4–2ರಿಂದ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಾರಂಡ ತಂಡವು ಬಲ್ಲನಮಾಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ, ಕನ್ನಿಗಂಡ ತಂಡವು ಬೊಳ್ತಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಮಣವಟ್ಟೀರ ತಂಡವು ಕೀತಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-0 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗರೆದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಮುಂಡೋಟಿರ ತಂಡವು ಮೋಟನಾಳಿರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 4 -1 ಅಂತರದಿಂದ, ಬೇಪಡಿಯಂಡ ತಂಡವು ಕೇಕಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಶಿವ ಚಾಳಿಯಂಡ ಕಾವಡಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಕಾಳಿಮಾಡ ತಂಡ ಚೇರಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ರಿಂದ, ಬಾದುಮಂಡ ಚಂಗೇಟರ ವಿರುದ್ಧ 5- 0 ಅಂತರದಿಂದ, ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ ಅಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಅಲ್ಲಪಂಡ ಚೆಟ್ರುಮಾಡವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ಮದ್ರಿರ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ; ಕಾಂಡೇರ ತಂಡವು ಕೊಟ್ಟುಕತ್ತೀರ ವಿರುದ್ಧ 5–0ಯಿಂದ; ಪಾಲಂದಿರ ತಂಡವು ಕಾಣತಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2–0ಯಿಂದ; ಅಜ್ಜಮಾಡ ತಂಡವು ಬಲ್ಲಾಡಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2–0ಯಿಂದ; ಜಮ್ಮಡ ತಂಡವು ಚೆಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ಧ 5–0ಯಿಂದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬಾಳೆಕುಟ್ಟೀರ ತಂಡವು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕೇತಿರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರಾದ ಬೋಜಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಯಪ್ಪ, ಸೌಮ್ಯ ಯತೀಶ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬೋಜಮ್ಮ, ಬೀನಾಪೂಣಚ್ಚ, ನಾನ್ಸಿ ಮೋಹಿತ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>