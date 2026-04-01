1997ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಮಹೋನ್ನತ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 29 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೌದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ 1997ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಂಡಂಡ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಕಾಶಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 60 ತಂಡಗಳು. ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮವಾದ ಅರಪಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವೇ ಆಯಿತು.</p>.<p>1997ರಲ್ಲಿ ಕರಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ 2018ರವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಆ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಇದೀಗ ತನ್ನ 26ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 25 ಕೊಡವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಚೇನಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದವರ್ಷ ಮುದ್ದಂಡ ಕಪ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 60 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 2018ರಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 300ರ ಗಡಿ ದಾಟಿವೆ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆರಿಸುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಚೇನಂಡ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಯಲು https://www.chenanda.in/ ನೋಡಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>