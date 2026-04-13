ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ; ರೋಚಕ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆತಿಥೇಯ ಚೇನಂಡ ತಂಡ ಮಂದನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ದ 5-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕಡಗದಾಳು) ತಂಡದ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಚೇನಂಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಧ್ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ 2, ಸಚಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಚಮನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಮಂದನೆರವಂಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 5–0 ಅಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಜಯವನ್ನು ಚೇನಂಡ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕಡಗದಾಳು) ತಂಡದ ಪರ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಮೂಲಕವೆ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ 6–5ರಿಂದ ಚೆರಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಯಕಂಡ 5 -4 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು. ಮಾಪಂಗಡ 3–2ರಿಂದ ಮನೆಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕರ್ತಮಾಡ (ಬಿರುನಾಣಿ) 4-3 ರಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಡ (ಅಮ್ಮತ್ತಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕೊಂಡ 3-0 ರಿಂದ ಚೆಕ್ಕೇರ, ಮರುವಂಡ 4–2ರಿಂದ ಮನಿಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಾಲೇಟಿರ (ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು ) ಅಲ್ಮಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6-0 ಅಂತರದಿಂದ; ಅಲಮೇಂಗಡ ತಂಡವು ಕರ್ತಮಾಡ (ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ; ಕಂಬಿರಂಡ ತಂಡವು ಅಲ್ಲುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಬೊಟ್ಟಂಗಡ 1–0ಯಿಂದ ಪುತ್ತರೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಂಡೇಟಿರ 2–0 ಬೊಳಿಯಾಡೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಂದೀರ 2–0ಯಿಂದ ಕೋಲಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚಂದುರ 3-0 ರಿಂದ ವಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೈಬುಲಿರ 1-0ಯಿಂದ ಬೋಳ್ಳೆರ ವಿರುದ್ಧ;ಪುಲ್ಲೇರ 2–0ಯಿಂದ ತಾಚಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚಿಂಡಮಾಡ 1–0ಯಿಂದ ಕನ್ನಂಬೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಳಕಾರಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಅಚ್ಚಪಂಡ 3 -2 ರಿಂದ ಪೊನ್ನಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಂಡಿರ 2-1ರಿಂದ ಬೇರೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಳವಂಡ 2-1 ರಿಂದ ಬೊಳ್ಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೋಯಮಾಡಂಡ 2–1ರಿಂದ ಕೊಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೋಯಮಾಡಂಡ 2–1ರಿಂದ ಕೊಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>