ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಮುಕ್ಕಾಟಿರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಮೋನಿಕಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಯಲ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ತಲಾ 4 ಗೋಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ ಮಹಿಳಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಮೋಘ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ) 8-0ಯಿಂದ ಚೌರಿರ (ಹೊದವಾಡ) ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಉಳಿದಂತೆ, ಶಿವಾಚಾಳಿಯಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಪಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇವಡ 1-0 ಯಿಂದ ತೀತಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಳಗಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಪಾಡೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಾಪಣಮಾಡ 2-0ಯಿಂದ ಕಡೆಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಾಚಮಾಡ 2-0ಯಿಂದ ಮೂವೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಶಿವಾಚಾಳಿಯಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಡ (ಮಾದಾಪುರ)ವಿರುದ್ಧ; ತೆಕ್ಕಡ 1-0ಯಿಂದ ಪರದಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಯಪಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮಾಪಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಪಂಡ 2-0 ಯಿಂದ ಗುದ್ದಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯಂಡ ಪಾಂಡಿರ ವಿರುದ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಮೇವಡ ವಿರುದ್ಧ, ಚೇನಂಡ ಚೋಯಮಾಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.

ಪೊರ್ಕೊಂಡ, ಮನೆಯಪಂಡ, ತಾತಂಡ ತಂಡಗಳು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದವು

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ