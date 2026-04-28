‘ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಹೆಚ್ಚಳ’

ಕನಕಗಿರಿ: ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಟೋಟ, ಯೋಗ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇತರೆ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯುವ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕನಕಗಿರಿ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಜನ್-8 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಶಶಿಕಿರಣ ತಂಗಡಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಯೋಜಕ ಗಂಗಾಧರ ಗಂಗಾಮತ, ಮಂಜುನಾಥ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಅಜಮೀರ ಎಲಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ₹1 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ₹50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ₹ 25 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಸಹ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗಲಾಪುರ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜಕರಾದ ವೀರೇಶ ಗೇಲ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಹ್ಮದ ಸಲೀಂ ಆಗೋಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಂಜುನಾಥ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕಲ್ಲೇಶ ಅಕ್ಕನವರ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>