ದಾವಣಗೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ)ಯ ತುಮಕೂರು ವಲಯದ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

15 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ನಡಯಲಿದೆ. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಗರದ ಎಂಬಿಎ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

2011ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದವರು 15 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಹಾಗೂ 2007ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಹಾಗೂ 2011ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 19 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ), ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್), ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತರಬೇಕು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅನಿಲ್ ಚಂದ್ರ (ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ 99727 00054) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ