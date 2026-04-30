ಕೂಡಗಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ (ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿನಗರದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಕೂಡಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್' ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಬಳಿಕ, 'ಟೀಮ್ ರಾಪಿಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ಕೂಡಗಿ' ಮತ್ತು 'ಟೀಮ್ ಕೂಡಗಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್' ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಿದವು. ರೋಚಕ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡ್ ರೋವರ್ಸ್ ತಂಡವು 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕೂಡಗಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಕೂಡಗಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಧು ಎಸ್. ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಗಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥಾವರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜಾ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>