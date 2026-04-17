ವಾಲಿಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕುಮಟಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಕಾಂಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏ.17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧೀರು ಶಾನಭಾಗ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, 'ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮವು 'ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಾಶಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಶಾಂತಿಕಾಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಭೂ ದಳ, ಜಲ ದಳದ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಷ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಜ ನಾಯ್ಕ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ನಾಯ್ಕ, ಗಜಾನನ ಪೈ, ಮಹೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ ಅವರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಿಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ವಿ. ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಆನಂದ ನಾಯ್ಕ, ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ದಿನೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಅಮರ ಭಟ್ಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-20-1455307681