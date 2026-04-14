ಜೋಷುವಾ, ಆರ್ಯನ್‌, ಸಿರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌

ಕುಂದಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 13 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 16 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ– ಬಾಲಕಿಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಷುವಾ, ಆರ್ಯನ್, ಸಿರಿ, ಬೃಂದಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಫಲಿತಾಂಶ: 13 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಪ್ರಥಮ, ತ್ರಿಶಾ ದ್ವಿತೀಯ, ಮಾನ್ಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಪ್ರಥಮ, ರಿಶಬ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಗೃಂಥ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

16 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಜೋಷುವಾ, ಸಿಬಿಸಿಯ ಮೆಲ್ರಾನ್ ಕೋಥಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಶಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ರೀಟಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸಿಂಥಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಕಾಸೆಸ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ನಿಧೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-28-1392543359