ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಸಹಾರ ಪ್ರಥಮ

ಕುಶಾಲನಗರ: 'ಕ್ರೀಡೆ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಲ್.ವಿಶ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಜೈ ಭೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 136ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಂಯೋಜಕ ಆರ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಸಹಾರ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಸುಮೇರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಹಾರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತಂಡ ತೃತೀಯ, ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಮಾದಯ್ಯ, ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಾವಜಿ, ಜೈ ಭೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಅರುಣೇಶ್, ನಿತನ್, ಯೋಗೇಶ್, ಮನೋಜ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಅನುಪಮಾ, ಪದ್ಮಿನಿ, ರಕ್ಷಿತ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಮಂಜು, ಉದಯಕುಮಾರ್, ಬಿಲಾಲ್, ಕಬೀರ್, ನಡುಮನೆ ಚಿಂತು, ಮನೇಶ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯು, ಮೋಹನ್, ವಿಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>