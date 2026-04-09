ಗೆಲುವಿನ ಖಡಗ ಧರಿಸಿದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಪೈಲ್ವಾನ್‌

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಸೋಮವಾರ ಪೈನಲ್ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವಾರಗಿ ಪೈಕಿ-ಪರಸಿ ಪೈಕಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮುತ್ತು ಭಾವಿ ಗೆಲುವಿನ ಖಡಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು ವಾರಿಗಿ ಪೈಕಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಮುತ್ತು ಬಾವಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಯಳವಟ್ಟಿಯ ಶಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಮುತ್ತು ಬಾವಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪರಸಿ ಪೈಕಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೆಣಸಿದ ಕಲಿಗಳ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿ, ಪಟ್ಟು, ಕರಾಮತ್ತುಗಳು ನೋಡುಗರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೈಲ್ವಾನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಹಾವೇರಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹೂವಿಲಗೋಳ, ಹನುಮನಾಳ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಬಾಳೆಹೊಸೂರ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಬಡಮಲ್ಲಿ, ಕಲಘಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಮುತ್ತು ಬಾವಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ 'ಕುಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕತಿ, ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಕಮೀಟಿ, ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮೀಟಿಯವರು, ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು, ಪೈಲ್ವಾನರು, ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>