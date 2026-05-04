ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಮೂಲ್ಕಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡ ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ 20 ಓವರ್ಗಳ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬಿಬಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ತಂಡವನ್ನು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ತಂಡಕ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಿಖಿಲ್ ಐತಾಳ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಸ್ಡಿಎಂನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು: 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 117 (ವಿರಾಳ್ 29, ಪ್ರಣಯ್ರಾಜ್ 28, ವಿವಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 24; ಇಶಾನ್ 3, ಅನಿರುದ್ಧ 2, ರೆಹಾನ್ 2); ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬಿಬಿಎಂ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 110 (ಇಶಾನ್ 49; ನಿಖಿಲ್ ಐತಾಳ್ 2, ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ 2, ತುಷಾರ್ 2).</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೊಪಥಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನೀಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ಕೆ, ರಮೇಶ್ ಎಚ್.ಎನ್, ಹರಿದಾಸ್ ಕೂಳೂರು ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಸಾಬ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-29-705005805</p>