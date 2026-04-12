ಹಲವು ತಂಡಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪಾಲಂದಿರ ತಂಡವು 6 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 140 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಂಗಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 58 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಉಳಿದಂತೆ, ಅಮ್ಮಾಟಂಡ, ಚಾರಿಮಂಡ, ಪರುವಂಡ, ಬೇರೆರ, ಕಾಡ್ಯಮಾಡ, ಕರ್ತಮಾಡ, ಚಂಗುಲಂಡ, ಮಾದೇಟಿರ, ಮಲ್ಚಿರ, ತಂಬುಕುತ್ತೀರ, ಸಣ್ಣುವಂಡ, ತಾಚಮಂಡ, ಬೊಜ್ಜಂಗಡ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ