ಮಂಡ್ಯ ಚೆಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಂಡ್ಯ: ಎಂ.ಎಂ.ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಐಜಿಐ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>104 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡ ಸುಧೀಂದ್ರರಾವ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ: 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ.ವೈಭವಿ (ಪ್ರಥಮ), ನಿಶಾ ಬಿ.ಗೌಡ (ದ್ವಿತಿಯ), ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರನ್ ಜೈನ್ (ಪ್ರ), ಪ್ರತೀಶ್ ಕೆ.ಎಂ.(ದ್ವಿ), ಕೌಶಲ್ಗೌಡ (ತೃತೀಯ), 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.ತನಿಷ್ಕಾ ಜೈನ್ (ಪ್ರ), ಎಂ.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನವಿ (ದ್ವಿ), ಎಸ್.ಕೀರ್ತನಾ (ತೃ).</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ: ಬಿ.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ (ಪ್ರ), ಮಿಲನ್ ಎಸ್.ಗೌಡ (ದ್ವಿ), ಜೆ.ಕಿಶನ್ (ತೃ). 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಾನ್ವಿ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ಪಿ.ಗಾರ್ಗಿ (ದ್ವಿ), ಎಂ.ಆರ್.ಕುಶಾಲ (ತೃ). ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಚಿರಾಗ್ (ಪ್ರ), ಐ.ಎಸ್.ಪೂರ್ವಿತ್ (ದ್ವಿ), ಸಿ.ಚಿರಾಗ್ (ತೃ).</p>.<p>11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: ಎಂ.ಆರ್.ದಿಶಾ (ಪ್ರ), ಯಶಿಕಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ದ್ವಿ), ಸಿಂಧೂರಿ ವಿಜಯ್ (ತೃ), ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಸ್.ರಾವ್ (ಪ್ರ), ಬಿ.ಎಸ್.ಸಮರ್ಥ್ (ದ್ವಿ), ವಿಮಲ್ ಜೈನ್ (ತೃ). ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಶಾನ್ವಿಗೌಡ (ಪ್ರ), ಎಸ್.ಸಮನ್ವಿತಾ (ದ್ವಿ), ಕೆ.ಎನ್.ಶಾನ್ವಿ (ತೃ).</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ: ಆರ್.ಕೀರ್ತನ್ (ಪ್ರ), ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೆಂಚೇಗೌಡ (ದ್ವಿ), ಪರಿಹಾಸ್ರಾಜ್ (ತೃ), ಏಳು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಪ್ರಾಂಶಿ (ಪ್ರ),</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-40-290151236</p>