‘ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ’

ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂಡೊ ಕ್ರೀಡೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರೆಫರಿ, ಮುಂಬೈನ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮರ್ಪಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜೂಡೊ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-29-1409758203