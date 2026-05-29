ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಫಿಂಗ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಳೆಮೋಡಗಳು ದಟ್ಟೈಸುತ್ತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಇಕೊ ಬೀಚ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ನ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮೇ 29) ಆರಂಭ ವಾಗಲಿದ್ದು 31ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸರ್ಫರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರವವರು ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರ್ಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಗುರಿಯೂ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ವಿಫಲರಾಗಿ ರುವವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಕಷಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆ: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260529-51-1276705653