<p>ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಸ್ಎಫ್ಐ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬ್ಲೂಬೇ ಇಕೊ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ‘ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮೇ. 29ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಿನಾರೆಗಳು ಸರ್ಫಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಸಸಿಹಿತ್ಲುವಿಗಿಂತ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧ ರಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಟ್ಲ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರೊ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆ.19ರಿಂದ ನಡೆ ಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಫರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಮಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸತತ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ, 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದವರು ಭಾಗ ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವೂ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಾಯಕ ನರ್ವಾಡೆ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆರ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ರುವ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-29-1970720193</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>