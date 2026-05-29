ಶೂಟಿಂಗ್‌: ಮಮಿತ್ ಗೌಡ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮುನ್ನಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎ) ಮಮಿತ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕದ್ರಿಯ ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ಸ್ ಕ್ಲನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಮಮಿತ್ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 573 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ 6ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 560 ಸ್ಕೋರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಸಿಎಂನ ಚರಣ್ ಯಾದವ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಜೈ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಚಿರಂತ್ ಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2,3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 557 ಮತ್ತು 556 ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಚಿರಂತ್ 6ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 553 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರೈಫಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಮತ್ತು ಭುವಿ ರೈ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 543 ಮತ್ತು 533 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಎಂ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 623.9 ಸ್ಕೋರುಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಪುರುಷರ ಏರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಯ ಗುರುಕೀರತ್ 375ರ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇತನ್ ಬಿ 363, ಜೀಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಡೆನಿಸ್ 360, ಎಂಆರ್ಸಿಯ ಸಿನೋಜ್ ಮೋಹನನ್ 359, ಜೀಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉಜ್ವಲ್ ದೇ 357 ಮತ್ತು ಜೈ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ 354ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>