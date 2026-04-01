ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಚಾಂಪಿಯನ್

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಟಿಯು 27ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು 140 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ತಿಪಟೂರನ ಕೆಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ.26ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ್ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೆ.ಎಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 57 ಅಂಕ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 73 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದವು. 137 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 2,232 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-29-113651072